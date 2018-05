Jüri Luik: miks me vajame Siili

Eesti teedel sõidavad roheliste soomukite kolonnid, taevas tiirutavad liitlaste kopterid. Plaanilisel suurõppusel Siil on erilises fookuses maakaitse, seega tuleb õppuste tuumik Kaitseliidu malevate koosseisust, harjutatakse ka maakaitse juhtimist, sealhulgas maakaitseringkondade tegevust.

Meiega koos osalevad õppusel ka 17 Eesti liitlasriigi sõdurid, et koos Eesti üksustega meie riigi kaitsmist harjutada. Õppus on osa meie esmasest kaitsevõimest, meie sõjaline ambitsioon on kaitsta oma maad ja selle vabadust. Selline on meie hoiak ja meelelaad: me ei soovi tüli teiste riikide ja rahvastega. Tuhanded sõdurid, kes sel nädalal õppusele kogunevad, on meie professionaalne reservil põhinev armee. Mõtleme tagasi oma ajalukku ja saab selgeks, et selline õppus on ise vabaduse tunnus: vabadus relvastatud rahval ennast kaitsta.

Selleaastane Siili õppus on Eesti ajaloo kõige suurem – soovime pingelist koormustesti, mis annaks tegeliku pildi meie võimetest. Väiksem maht ei annaks meile seda kogemust. Õppuste tingimustes saab kaitsevägi ka väga vahetult teada, mida saab järgmiseks korraks parandada ning mida teha hoopis teisiti. Pigem selgugu kitsaskohad Siilil kui reaalse kriisi ajal. Ajateenijad, tegevväelased, reservistid, liitlassõdurid ja kaitseliitlased täidavad kõik Siili ajal väga erinevaid ülesandeid. Kaasa löövad ka politsei ja piirivalve. Ometi osalevad nad kõik sellelsamal õppusel ning nende tegevuse mõte on üks ja seesama – täiendada sõdurioskuseid, juhioskuseid ja koostööoskuseid.

Liitlased pole sel õppusel meiega läbi poliitiliste deklaratsioonide, nad on sõna otseses mõttes meie seas. Tegutsevad õlg õla kõrval Eesti enda sõduritega, süües samast katlast ning täites neidsamu korraldusi, mida Eesti sõdurid. Meie liitlased Briti maaväelastest USA Black Hawki kopteripilootideni, Poola õhutõrjujatest Soome reservväelasteni löövad täie jõuga kaasa. Koostöö liitlastega, see on side, staabiprotseduurid, üksuste ühistegevuse harjutamine. Hiljem analüüsime üksipulgi, kuidas seda järgmisel korral teha veel paremini. Väljaõppeliselt on Siilil palju tahke, alustades relvastuse kasutamisest, mida oleme täienduseks hankinud, kuni selleni, kuidas erinevad üksused suudavad koos toimida.

Siil on suur test kogu meie väikesele ühiskonnale. Me veendume ikka ja jälle oma meeste ja naiste valmisolekus tulla kodudest ja töökohtadelt mõneks ajaks oma riigi kaitsele. Me näeme ühiskonna mõistmist ja toetust – näeme tööandjate reaktsioone töötajate eemalolekule, näeme, kuidas talutakse suuremat koormust liiklusele (liiklejad peaksid sõjaväekolonnide läheduses olema eriti ettevaatlikud). Samuti on rõõmustav, et paljud firmad on otsinud võimalusi teha soodustusi Siilil osalejatele, loodame, et järgmiste õppuste ajal on neid veelgi rohkem. Hea reklaam firmale ja abi Siilil osalejatele.

Me näeme Siili eel, ajal ja järel ka kodude ja perede toetust. Näeme, kuidas inimesi saadetakse õppusele, ja näeme ka seda, kuidas nad emadepäevaks hea tujuga kodudesse tagasi jõuavad. Näeme seda, kuidas riigikaitses osalemist lastele selgitatakse ning seda, kuidas tuntakse ära, et riigikaitse on meie ühine kohus täna ja tulevikus.

Siilil testime kogu riigikaitse juhtimisahelat, muidugi ka kaitseministeeriumi tööd, kes kujundab Eesti kaitsepoliitika tegevussuunad. Hindame tähelepanelikult, mis selles töös saaks Siili õppetundide valguses paremini olla.