Hannes Luts: Simsoni jonn

Nimelt on bussiliiklusele mõeldud lisasummad eraldatud rangelt kaheks osaks – raha tasuta sõidu jaoks ning raha liinivõrgu tihendamiseks. Need summad ei ole senise info kohaselt ülekantavad. Nii jäävad kõik piirkonnad, kes tasuta sõitu ei rakenda, osast rahast ilma. Sama raha ei tohi näiteks kasutada liinivõrgu arendamiseks.

Oleme jõudnud uskumatusse olukorda, kus minister püüab isepäiseid maakondi karistada. Ometi on selge, et tasuta maakondliku ühistranspordi idee oli juba algusest peale lootusetult läbi mõtlemata.

Nagu Risto Berendson («Tsirkus alles algab», PM 2.05) Postimehes kirjutas, on tõeline tsirkus alles algamas. Vähe sellest, et kommerts-, valla- ja rongiliinide mõjupiirkonnas elavaid reisijaid koheldakse ebavõrdselt, nüüd tekitatakse samalaadne lõhe veel ka eri piirkondade maakondlikku bussiliiklusesse. Seejuures ei ole see lõhe piirkondade vaba valik, vaid on vältimatu, kuna tasuta transpordi kehtestamine põhjustaks näiteks Pärnu- ja Harjumaal täieliku kaose. Raha liikluse tihendamiseks on minimaalselt, mistõttu ei saa ühistranspordikeskused riskida sellega, et inimesed edaspidi bussi peale ei mahu või äärmisi ebamugavusi kannatavad.