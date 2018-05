Yoko Alender: me oleme Eestis kriitilise meelega kõigi ja kõige suhtes

Pere kasvatamine Eestis on kindlasti lihtsam ja mõnusam kui paljudes teistes muidu vahvates paikades. Meil on üldplaanis turvaline, häid teenuseid ja toetusi lastega peredele, looduslähedane ja vabadusi pakkuv elu. Siiski on veel asju, mida nii kohaliku elu korralduses kui suhtumises lasterikastesse peredesse parandada saame.

Kui võtame eesmärgiks, et teeme Eestist tõeliselt peresõbraliku paiga, on see kindlasti tugev argument tagasi tulla. Arvan, et paljud nüüd tagasi tulijad teevad seda, kui loovad pere või hakkavad lapsi kooli saatma. Üllast eesmärki peresõbralikust Eestist saab sisustada teemadega alates lasteaiakohtadest, meeleolust koolis, perearstindusest, toest (nii majanduslikust kui moraalsest) lapsevanematele, töö- ja pereelu pere otsustele vastavas jagamises.

Argielus on oluline, kuidas me omavahel suhtleme. Eestisse tagasipöörduja jaoks võib samuti saada viimaseks piisaks karikas väsinud ametniku käegalöömine, või vastupidi: Eestis kogetud avatud, toetav olek ja positiivne suhtumine, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.

Nii nagu me ei läheks suvalise võõra inimese magamistuppa teda sõimama, ei hakkaks seda loodetavasti ka tänaval tegema, nii ei peaks seda tegema ka kommentaariumites.

Bürokraatiat, mis mujal häirib, on Eestis vähem, seega on meil siin juba hea edumaa. Kui suudame Eesti majandust kasvatada, avalikke teenuseid veel paremaks timmida, kogukondi tugevdada – inimeste tajutud heaolu suurendada, on tõenäoline, et oleme inimestena õnnelikumad. Kui meil on inimestena piisavalt hea, suudame näha ja olla toeks ka kaaslastele. Sagedamini jätkub meil siis jõudu viisakuseks, headuseks, nii nende suhtes, kes mõtlevad meiega sarnaselt, kui nende jaoks, kelle sõnu ja tegusid me esmapilgul ei mõista või lausa hukka mõistame.

Mulle meeldib brittide viisakus. Vahel narrime neid, et äh, räägivad muudkui ilmast ja «sorry, love» ette ja taha. Olen aru saanud, et see on Londoni suurlinna tiheduses vältimatu ja toetav. Nii tihedas keskkonnas ei saa kaasinimest ignoreerida, põrnitseda oma maailmavalus enda varbaid. Maailmavalu on justkui tegelikult meil kõigil ühine ja selles suurlinna tiheduses tundub mulle, tekib sellest elementaarsest viisakusest mõnus küünarnukitunne.

Meie oleme Eestis kriitilise meelega kõigi ja kõige suhtes. See on tegelikult hea, kui sellega käib kaasas pidev soov ja valmidus asjadesse ise sekkuda, asju parandada ja edendada. Meil on hajaasustusega Eestis alati olnud füüsiliselt palju ruumi, igaühel oma ruumi. Täna on informatsioon ja suhtlus liikunud suures osas kõigi poolt kättesaadavasse ja kujundatavasse meediasse. Seal, ja eriti sotsiaalmeedias, ei ole palju ruumi, seal kaovad vahemaad. Järsku tundub, et kogu Eesti on meie telefonis või elutoa koduarvutis.

Minu maailmavaade on, et negatiivsus toodab negatiivset, positiivne positiivset. Elus on jama ja negatiivset nagunii kogu aeg palju, meie ülesanne inimestena on hoolitseda selle eest, et positiivne oleks vaatamata kõigele pidevalt pisikeses ülekaalus.