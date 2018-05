Helen Hall: vaimude väljaajamine – kuidas see käib ja miks see aina levib?

Vaimude väljaajamine ehk eksortsism on taas uudistesse jõudnud: Vatikan teatas alles äsja, et korraldab kasvanud nõudluse rahuldamiseks uue väljaõppekursuse. Mida see õigupoolest tähendab ja kas me peaksime nüüd tundma ennast kindlamalt või hoopis muretsema? Ajalehtede pealkirjad «kurjast vaimust vaevatute hulga suurenemise» kohta võivad tuua meelde filmi «The Exorcist» õõvastavamaid stseene, kuid selline kõmu ei aita eriti kaasa sellele, et inimesed mõistaksid probleemi kogu keerukust.

Kõige üldisemalt tähendab eksortsism koha, inimese või isegi objekti vabastamist teatavast negatiivsest vaimsest mõjust. Veendumusi ja rituaale, mida saab eksortsismiks nimetada, leiab peaaegu kõigist kultuuridest ja uskudest, aga läänes kohtab vaimude väljaajamist kõige sagedamini kristlikus või islami kontekstis.

Siinkohal on oluline rõhutada, et nii muslimite kui ka kristlaste seas valitseb väga erinevaid arusaami vaimude väljaajamise ja selle kohasuse kohta 21. sajandil. Näiteks roomakatoliku ja anglikaani kirikus leidub teolooge, kes eitavad üldse deemonlike olendite olemasolu, kuid institutsioonidena tunnistavad ka need kirikud siiski võimalust, et kurivaimud võivad inimese üle võtta, ning pakuvad sellisteks juhtudeks spetsiaalset teenistust.

Neis kirikutes valitsev tegelikkus erineb tuntavalt sellest pildist, mida maalib Hollywood. Niisuguste asjadega tegelevad alati ainult spetsiaalse väljaõppe saanud preestrid ning alati toimub see maksimaalselt avalikkuse eest varjatult.

Kuidas see käib?

Väljaõppe üks olulisemaid komponente on preestrite abistamine äratundmisel, kas tegu võib olla vaimse tervise või emotsionaalse probleemiga või tõesti millegi üleloomulikuga, ning inimeste aitamine vajaliku abi leidmisel. Vaimude väljaajamist ei tohigi tegelikult kunagi ette võtta enne seda, kui vajaliku kvalifikatsiooniga arst pole andnud isikule oma meditsiinilist hinnangut.

Seepärast ei peaks tegelikult ka vastavate vaimulike väljaõppe korraldamist pidama otseselt selle tunnistuseks, et deemonite aktiivsus on viimasel ajal järsult kasvanud. See tähendab õigupoolest ainult seda, et üha rohkem inimesi tuleb kiriku käest abi otsima, sest tunneb, et kannatab kurjade vaimude käes.

Kasvava nõudluse põhjuste üle võib pikalt arutada, aga igal juhul on sellega kaasnenud arvamusi, mis väljendavad täiesti mõistuspärast muret, et sagenev pöördumine eksortsismi poole võib tekitada kahju haavatavamatele inimestele. Lõppeks pole ju mitte kõigil usuorganisatsioonidel struktuure, mis kindlustaksid inimeste turvalisuse.

Anglikaani ja roomakatoliku kirikus on vastavad reeglid ranged, sest vaimude väljaajamine on erakorraline samm, millega seotud inimesed on alati haavatava vaimuga, tihtipeale ka haiged. Eksortsismi sooritamisel loetakse palveid, tsiteeritakse pühakirja, mõnikord puudutatakse kurjast vaimust vaevatut põgusalt kätega. Ametliku eksortsismiga ei kaasne kunagi vägivaldset kontakti, intiimpiirkondade puudutamist ega suhtlemist, mida võiks tõlgendada seksuaalses tähenduses. Väljendile «eksortsism» eelistatakse tänapäeval «päästmisteenistust» (inglise keeles deliverance ministry) ja seda käsitletakse kiriku laiema tervendamisteenistuse osana.