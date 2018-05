Juhtkiri: kriisi õppetunnid on ununenud

Töötajate materiaalsel stimuleerimisel on ühiseid jooni hasartmänguga. Selleks tuleb mõista psühholoogiat, vaja on täpset arvestust ja mõistagi raha. Hasartmängudega on nii, et heast õnnest ei piisa, vaid tarvis on süsteemi. Sama on töötajate stimuleerimisega. Süsteemi mõte on panna inimesed tegema seda, mida nad peavad tegema, ja süsteemi geneetiline kood on efektiivsus. Üks materiaalse stimuleerimise süsteemi osi on töötasu püsiva ja muutuva osa suhe. See peaks sõltuma sellest, kas töötaja eesmärgiks on mingi protsessi käigus hoidmine või tulemuse saavutamine. Esimesel juhul peaksid preemiad olema väiksemad, teisel suuremad.