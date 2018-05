Andrei Kuzitškini ülevaade Vene meediast: Eesti sõdur alustab maailmasõda, venelased aga on valmis USA kiuste nälgima

Kommentaar: võib arvata, et lääne sanktsioonide kestmisel Venemaa ettevõtete, poliitikute ja oligarhide suhtes mitte ainult ei tõmbu kokku Venemaa eelarve, vaid kahaneb ka Venemaa sõprade arv. Raha on tänapäeval tunduvalt tõhusam relv kui tankid ja raketid.

Suitsu tegev noormees möödumas Moskvas valuutavahetuspunkti kursitabloost. FOTO: Scanpix

Sanktsioonimasohhism

Infoagentuur RBK andis teada, et riigiettevõte Rostec nõuab sanktsioonide tühistamist, mille kehtestas neile Euroopa pärast skandaali ootamatult Krimmi jõudnud Siemensi turbiinidega.

Juristid toetuvad õigusele, mida kasutatakse okupeeritud territooriumide suhtes: see tähendab, et üritavad saada tulu isegi süüdistusest, et Venemaa on Krimmi okupeerinud.

Venemaa kinnitab loomulikult, et Krimmi liidendamine 2014. aastal oli igati seaduslik. Aga kuna maailma üldsus seda ei tunnista, siis teatavad Venemaa riigiettevõtte esindajad nüüd, et turbiinide saatmine Krimmi oli humanitaarabi «okupeeritud territooriumi» elanikele.

Telekanal Tsargrad arendas sanktsioonide teemat ja tsiteeris selle juures president Putini esinemist kohtumisel seaduseandjate nõukoguga.

Presidendi sõnul taotlevad kodumaised põllumajandustootjad, et riik ei tühistaks lääneriikide suhtes kehtestatud toiduainete embargot, sest see aitab neil areneda. Putin tänas Venemaa kodanikke selle eest, et nad võtsid «mõistmisega» vastu lääne suhtes kehtestatud vastusanktsioonid.

Vladimir Putin toidupoes Moskvas. FOTO: Scanpix

Samal ajal mõistavad Venemaa patriootlikud ajakirjanikud raevukalt hukka neid, kes kutsuvad vastusanktsioone tühistama ja uusi mitte kehtestama.

«Lasta pea longu, veel parem juba täiesti põlvili. Just niimoodi kutsub Ameerika sanktsioonidele vastama strateegiliste plaanide keskuse juht Aleksei Kudrin. Ta on läänes, nagu öeldakse, läbi ja lõhki oma mees, mispärast ei taotlegi mitte oma kodumaa, vaid ookeanitaguste seltsimeeste huvide täitumist.» Nii hindas ajakirjanik Maria Ivatkina meest, keda ei nimetata mitte ainult USA semuks, vaid ka Putini parimaks sõbraks.

Kommentaar: vene rahvast on alati iseloomustanud pikk kannatus. Kõige põhjal tundub, et Putini võim on suutnud teha vene rahvast ka kollektiivse masohhisti, kes on valmis kannatama toidunappuse käes ja selle juures tundma rahulolu, et nii makstakse ameeriklastele kätte.

Vene keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane