Els Heinsalu: kuidas olla korraga edukas naisteadlane ja nelja väikse lapse ema

Paari kuu pärast saame teada, et meie soov veel üks laps saada on peagi täitumas. Nii olen ma kolm ja pool aastat pärast kaksikute sündi teadlane ja nelja lapse ema. Õnneks saame poistele mõne kuu pärast lasteaiakohad. Suve veedan ma päeval kaheaastast ja kuuekuust kantseldades ja öösel tippkeskuse projekti kirjutades – teadlastel on igas mõttes paindlik tööaeg.

Repliigi korras ja naljaga pooleks olgu öeldud, et Eesti teadlaste elu koosnebki sellistest nelja-aastastest projektidest ja meie oma oli lihtsalt väga edukas. Kuigi mõnikord mõtlen ma ise ka, et tegelikult oli paras hullumeelsus nende seitsme aasta jooksul, mis mul doktorikraadi kaitsmise ja 35. eluaasta vahele jäid, neli last saada ja samal ajal veel kaks järeldoktorantuuri teha. Aga ilmselt ongi ainuke võimalus lihtsalt naiivne olla ja uskuda, et küll hakkama saab või siis üldse mitte mõtelda, vaid tegutseda.

Nüüd on poisid juba nii suureks sirgunud, et hakkavad lasteaeda lõpetama ja tüdrukudki on juba asjalikud. Ainuke häda on see, et kuna neid on neli, siis neid päevi, kui ükski neist ei ole haige ja ma ise ka pole neilt mõnda viirust külge saanud, on üsnagi vähe. Nendel haigusepäevadel on mul aga heameel olla teadlane ning eriti veel selline, kes saab oma tööd kodus arvutiga teha. Nii ongi hilisõhtud ja öötunnid tihti ikka veel need parimad töötegemise ajad.

Õnneks on parim kaastööline, kellega eri küsimusi arutada, nendel tundidel ka kohe omast käest võtta. Loomulikult on sellised pikad päevad ja lühikesed ööd väsitavad, aga ikkagi on kõik väga hästi, sest saame oma laste jaoks olemas olla just siis, kui neil on meid väga vaja. Ning kui me tahame abikaasaga koos mõnele konverentsile minna, siis usaldan ma lapsed oma ema hoolde... Nii lihtne see teadlaseks ja nelja lapse emaks olemine ongi... teoreetiliselt.

Kindlasti ei ole ma liiga tubli teadlane ega ka liiga tubli ema. Olen lihtsalt nii hea, nagu parasjagu välja tuleb ja suudan olla. Nii nagu ilmselt kõik teised emadki.

Els Heinsalu on eesti füüsik ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president. Heinsalu on tegelenud Browni liikumise ja difusiooni, doktorantuurist alates aga komplekssüsteemide uurimise, sealhulgas lingvistika ja ökosüsteemidega seonduvate probleemidega.