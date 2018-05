Risto Berendson: tsirkus alles algab

Simsoniga nii ei juhtu, kuid ta pressis oma ideed läbi sama kiindunult, kui Guglunk oma ihalusobjekti kaitses. Nii mõnelgi nõupidamisel jäi ta vastas istunud spetsialistide vastu ainuvähemusse, kuid see ei lugenud. Tasuta bussisõit pidi tulema sama kindlalt kui lihtinimese elus vältimatud surm ning riigimaksud. Ja kui koalitsioonipartner IRL vihjas, et neil on ministri kinnisidee vastu miski salarohi, pandi majandusministeeriumi kabinettides lõpuks paberile midagi sellist, mis looduses ei kvalifitseeruks linnuks ega loomaks, putukast, kalast või inimesest rääkimata.

Ministril ei sobinud taanduda. See olnuks kaotuse märk, mida Toompea poliittorusid pidi ministrikohale jõudnud Simson oma renomeele lubada ei saa. Tulemust saame alles näha, kuid see on ennustatav. Kuna omavalitsustel on võimalus ise otsustada, kas nad lähevad lubatud lisaraha eest üle täiesti tasuta ühistranspordile või rakendavad mingit hübriidi sellest, siis rakendub tasuta ühistransport esmalt ilmselt seal, kus võimul Keskerakond.