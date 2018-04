Mihkel Kangur: mis ärritab elanikke uusarenduste juures enim?

Õiglane menetlusprotsess koos õigusega olla kaasatud, informatsioonile ligipääsetavus ja arendajate ning poliitikute ausus ja usaldusväärsus on tegurid, mis määravad, kas inimesed aktsepteerivad arendust või mitte. Uuringud on näidanud, et kui arenduse tulemus on ka kellegi huve kahjustav, on see siis kergemini aktsepteeritav kui otsustusprotsessi on tajutud õiglasena. Kõige suuremat vastasseisu kohatakse aga olukordades, kus kohalikku elanikkonda ei kaasata otsustusprotsessidesse.