Pärast Weinsteini: kaks naist räägivad, miks tuleb ikka veel selgitada flirtimise ja seksuaalse ahistamise erinevust

Juhised, mis selgitavad flirtimise ja seksuaalse ahistamise mõisteid või panevad kirja lubatava ja lubamatu käitumise, on parimal juhul mõttetud. Palju hullem on see, et niisugused juhised toidavad mainitud motiivisõnade otsimise tuhinat. Me teame, et väärkohtlemise poole kaldutakse elu hallidel aladel, kus üheselt selged definitsioonid ei toimi. Me teame ka seda, et kui lollikindlaks mingeid juhiseid ei püütaks teha, oleks süüdistuse korral õige kehv advokaat, kes ei suudaks üksikasjalikult üles leida kõiki puudujääke ja lünki.

Süütuse kattevarju säilitamiseks manipuleerivad kurjategijad piiridega. Kui me paneme püsti rohkem piire (mis lõppkokkuvõttes on ikkagi meelevaldsed), mida nad saavad hägustada, annab see neile kõigest rohkem ettekäändeid ja vabandusi stiilis «ma ei osanud arvata, et selline asi on sellises kontekstis sobimatu». Lisaks innustab see kurjategijatele omast nartsissismi ja tunnet, et neil on õigus.

Me vajame nulltolerantsi soolise ebavõrdsuse suhtes, et veenda neid, kes oma võimu kuritarvitavad, et neil pole selleks õigust. Õiguses on väga palju valdkondi, mille korral väiteid seaduse mittetundmise kohta ei peeta mööndavaks. Miks me jätkuvalt talume, et seksuaalsete rünnakute korral tõstetakse kaitsekilbina ette just teadmatus?

Rohked usutavad (ja silmapaistvad) süüdistused, mida naised on esitanud Weinsteini vastu, tähendasid seda, et avalikkuses kujunes temast pilt kui sariahistajast ja ta sattus põlu alla. Aga sarnaselt Savile'iga oskas temagi luua motiivisõnade tarvitamisel uue taseme: «See oli see, mida me niisugustes oludes ikka tegime, kuidas pidin ma teadma, et naised kavatsevad reegleid muuta?»

Uued juhised, kuidas korralikult käituda, suudavad ainult kaasa aidata varasema – «kui ma vaid seda toona teadnud oleksin» – või tulevase – «ma olen seda nähtavasti valesti tõlgendanud» – ahistamise omaksvõtmise eitamisele. Muutunud ei ole reeglid, muutunud on ainult vabandused.