Anna von Zweygbergk: kalad ei suitseta ehk Iga maha visatud koni võib jõuda ringiga toidulauale

Sigaretifiltrid on maailma üks enam levinum praht – ühes aastas visatakse ära 4,5 miljardit kasutatud sigaretikoni. See tähendab, et iga päev jõuavad miljonid sigaretifiltrid loodusesse – neid visatakse prügikasti asemel haljasaladele, kõnniteedele, kanalisatsiooni ja isegi otse merre.

Vette jõudes hakkavad filtrid lagunema väiksemateks osadeks ning juba paari esimese tunni jooksul eritavad filtrid ümbritsevasse vee-elustikku neis sisalduvaid toksiine. Sigaretifiltrid on valmistatud tselluloosatsetaadist ja sisaldavad mitmeid toksiine nagu kaadmium, plii ja arseen. Uuringud näitavad, et selliste ainete levimine veekogudes on ohtlik nii kaladele kui mereelustikule laiemalt.

Iga aasta kogutakse erinevate koristustalgute abil kokku tuhandeid konisid, kuid need on vaid jäämäe veepealne osa. Arvatakse, et 40 protsenti maailma randades leiduvast, on sinna sattunud sigarettide suitsetamise tagajärjel. Veelgi hullem seis on Läänemerega, kus sigaretifiltrid moodustavad rannaprügist 67 protsenti. Läänemere maade rannikutel läbiviidud MARLIN-projekti andmetel leidub iga linnasisese saja meetri rannariba kohta 300 sigaretifiltrit. Kuna vaid 15 protsenti kogu mereprügist jõuab randa, siis tähendab see, et mereelustikku jõudev sigaretifiltrite arv on veelgi jahmatavam.