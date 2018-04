Otseülekanne: džihaad ja terror Põhja-Euroopas: mida saaks Eesti õppida teiste vigadest?

Loeng on inglise keeles. Postimees teeb sündmusest otseülekande ja see on eestikeelse sünkroontõlkega. Järgneb paneeldiskussioon, kus osalevad Atte Kaleva, TÜ orientalistika dotsent Märt Läänemets ja TÜ islamistika lektor Elo Süld. Modereerib TÜ Orientalistikakeskuse vanemteadur Peeter Espak.

Atte Kaleva on endine Soome armee kapten, kes muuhulgas kuulus aastatel 2015–2017 ÜRO vaatlusmissiooni UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan). Ta on Soome tuntumaid islami ja džihaadi uurijaid, sõjateaduste magister ja doktorant ning julgeolekualase konsultatsiooni- ja väljaõppefirma Kalifa Ltd. asutaja ja partner. Kaleva tegutseb ka poliitikas ja on praegu Rahvusliku Koonderakonna esindajana Helsingi linnavolikogu liige. Selle aasta kevadel ilmus temalt soome keeles laialdast huvi äratanud raamat «Jihad ja terrori» (vt tutvustust: https://otava.fi/kirjat/9789511324430/).