Rene Rässa: kui äkki muudaks reservväe efektiivsemaks ja ajateenistuse atraktiivsemaks?

Kui elementaarne varustus on isikkoosseisul käes, saab rohkem keskenduda operatiivülesannete lahendamisele.

Loomulikult on seal omad ohud, kuid seda aitavad reguleerida seadused, mis keelavad ka täna käia kaitseväe vormiga näiteks kalal. Usun, et varustuse väärkasutuse ohte on võimalik minimeerida, selleks on vaja ainult pisut tahtmist. Samas pole see ka eriline probleem, pigem vastupidi, kui reservväelane võtab temale hoiule antud seljakoti ja rullmati ja läheb matkale, muidugi tingimusel, et hoiab varustuse laitmatus korras.

Reservõppekogunemistel ka kontrollitakse varustuse olemasolu ja korrasolekut, vajadusel asendatakse suureks/väikseks jäänud elemente. Olgu see siis kasvõi tulevastele ajateenijatele lisamotivaatoriks, mis kaasneb ajateenistusega. Lisaks oleks see suurepäraseks Kaitseväe visiitkaardiks kõrvaltvaatajale. Pealegi, me ei leiutaks ju miskit uut. Sarnane süsteem on täna kasutusel paljudes riikides, kaasa arvatud Šveitsis, kust Kaitseväe juhataja Riho Terras hiljuti visiidilt saabus.

Siinkohal oleks paslik tsiteerida lõiku Kaitseministeeriumi kodulehelt: «Nii Šveitsi kui Eesti riigikaitse selgrooks on hästi välja õpetatud reservväelased, kes teavad oma sõjaaja üksust, kogunemiskohta ning nii enda kui ka üksuse ülesandeid kui neid teenistusse kutsutakse,» ütles kindral Terras. «Šveits on pikkade aastate jooksul tõestanud, et reservväele tuginev riigikaitsesüsteem on toimiv ja meil on nende kogemustest nii mõndagi õppida. Samas on ka Eestil palju positiivseid õppetunde, mida Šveitsi ametivendadega mobilisatsioonivallas jagada.» Ehk tõepoolest õpiks siis?