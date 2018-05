Taavi Minnik: Armeenia läheb mööda Ukraina teed

Mis saab Armeeniast edasi? Laias laastus on võimalik kas Gruusia või Ukraina tee. Gruusias tuli rooside revolutsiooni järel võimule Mihheil Saakašvili meeskond, kellel oli võimule saades olemas selge reformiplaan, mis järjekindlalt ka ellu viidi. Gruusia on endistest nõukogude vabariikidest ainus, kus sametrevolutsioon on olukorda täielikult muutnud. Ukraina kahele revolutsioonile põhimõttelisi muudatusi ühiskonnas ja poliitilises süsteemis ei järgnenud, erinevalt Gruusiast ei olnud nende juhtidel populistlike ja üldsõnaliste loosungite ning ootuste kõrval mingeid konkreetseid plaane ega mehhanisme olukorra muutmiseks. Sama on praegu Armeenias. Opositsiooni liider Nikol Pašinjan on lubanud ehitada uut Armeeniat, ent kuidas seda teha ja mille poolest hakkab see erinema vanast, ei räägi keegi. Võimalik muidugi, et kellelegi see ka pähe turgatab, ent tõenäolisem on, et kõik jääb vanaviisi.