Ajukirurgi uus patsient

Rahvusloom ja rektor. Kui inimesed püüavad hundi käitumise põhjal tema iseloomu kohta järeldusi teha ja märgatud jooni endaga võrrelda, siis kuhu sa Eestis ka ei vaata, seal on Tartus asuva kuue sambaga ülikooli mõjud ja käitumismustrid juba ees. See on nii. Kui hunt juhib elu metsas, siis ülikool juhib Eestit. Rektor omakorda ülikooli.

Kui me arsti juurde satume, siis esimese asjana võtab arst meilt anamneesi. Mida me ise oma tervise kohta arvame, mida tunneme ja tajume, kust valutab, kas kõht on korras ja kuidas isu on.