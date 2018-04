Kimi grand plan jäi saladuseks

Seda, mis tuli, ei osanud aga keegi ennustada – Kim tegi täieliku kannapöörde. Kõik sai alguse Lõuna-Koreas korraldatud taliolümpiamängudest, kuhu ülejäänud maailma saadeti võluma Kimi õde, ja see töötas. Siis saabusid teated Korea tippkohtumisest ning Kimi ja USA presidendi Donald Trumpi võimalikust randevuust.

Milline on aga Kimi plaan, tema lõppeesmärk? Kas sõjakas juht on tõesti muundunud rahuarmastajast lepitajaks? See ei selgunud ka eilsel oodatud tippkohtumisel, kus täitusid kõik Lõuna-Korea lootused.