Sikkut on tervishoiu teemadel tugev spetsialist: ta on uurinud vähipatsientide elukvaliteeti, HIVi mõju majandusele, tervishoiutöötajate väljarännet Eestist ja palju muid praktilisi probleeme. Temaga aastaid Poliitikauuringute Keskuses Praxis koos töötanud SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestori sõnul on Sikkut selline inimene, keda iga töökollektiiv ootab. «Ta on tohutult meeldiv inimene. Ma ei kujuta ette Riinat kellegagi tülli minemas,» sõnas Nestor.