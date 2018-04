Austatud ja kardetud rahvusloom

Peaaegu kõiki Eesti loodusmaastikke valitsev võsavillem on intelligentne ja sotsiaalne, ent ka halastamatu ja hirmuäratav olend, kes hindab ja kaitseb oma territooriumi ning hoiab ohjes ka metsi näksima kippuvate põtrade, kitsede ja teiste taimtoiduliste loomade asurkondi. Kes kunagi on hunti oma silmaga näinud, teab, et tema hallis läbitungivas pilgus on midagi austust äratavat, samamoodi ka tema üle metsade ja rabade kaugele kaikuvas ulus. Kas ja mis seoseid võiks tõmmata vastse rahvuslooma ja eesti rahvuse vahele, jäägu igaühe enda otsustada. Küll aga tasub seoste loomisel ette vaadata, et libahunte päris soe pähe ei võtaks.