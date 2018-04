Andres Kraas: ei saa tõesti aru, mis vaid eestikeelsele haridussüsteemile üleminekut takistab?

Niikaua kui seda elu eest säilitada püütakse, jääb alles ka umbkeelsus ja umbmeelsus, mida praegune koolikorraldus järjest juurde toodab ning mille all kannatavad rängalt eelkõige vene noored.

Taasiseseisvumisest alates on üles kasvanud täiesti uus põlvkond ja neile on järele sirgumas juba järgmine, teine Eesti vabariigi aegne generatsioon, kuid ühiskonnas arutatakse ikka veel lõimumisküsimust. See kõik on eilne päev ja tegelikkuses on integratsiooni etapp juba läbi, nii hästi või halvasti, kuidas see kusagil välja on kukkunud.

Vaja oleks täiesti uut kvalitatiivset hüpet, milleks saab olla ainult eesti ja vene koolide ning lasteaedade täielik ühendamine ehk kokkupanek ja ei mingeid poolikud lahendusi enam. Reaalses elus on nii eesti- kui venekeelne diasporaa juba mõnda aega selleks valmis, kuid tundub, et osale poliitikuist on see valijate häälte püüdmise tuhinas kahe silma vahele jäänud või ei taheta tõele näkku vaadata.

Selle asemel, et pidevalt otsida põhjuseid, miks eesti ja vene koole kokku panna ei saa, tuleks parem hakata mõtlema, kuidas seda õigesti teha. Kõige tobedam oleks hakata rahvast hirmutama, et mis siis küll saab, kui venekeelsed koolid kinni pannakse. Tegelikult ei juhtu midagi erilist – need ajad on juba ammu möödas.

Veerand sajandi jooksul on vene ühiskond Eestis oluliselt edasi arenenud ning mõistab suurepäraselt, et riigikeele korralik oskus kätkeb endas paljusid eeliseid, muuhulgas ka läbilöögi võimet. See on ka ainus rohi, mis aitab umbkeelsuse ja getostumise vastu.

Paljudes Euroopa riikides on sellest ammu juba aru saadud ning riigikeelne haridussüsteem on neis ainus viis teadmiste omandamiseks. Ei saa tõesti aru, mis Eestis sellele üleminekut ikka veel takistab? Eriti kui arvestada asjaolu, et nii eesti- kui venekeelne kool vaevlevad kroonilise õpetajate puuduse käes ning suur osa tunniandjatest peaksid juba ammu väljateenitud pensionipõlve nautima. Lisaks jäävad paljude vene koolide õpitulemused eesti omadest kesisemaks ning kohati ei vasta õpetatavate ainete sisu Eesti Vabariigis välja kujundatud ajaloo ja ühiskonnaõpetuse käsitlusele, mistõttu on vene õpilased suure idanaabri poolt ka palju manipuleeritavamad.

Pole mõtet hakata taas polemiseerima, miks see on nii ja kes on selles süüdi. Selleks on aeg juba ammugi ümber. Eesti ja vene koolide liitmine lõpetaks pikemas perspektiivis ära kahe paralleelselt kulgeva ühiskonna eksistentsi teineteise kõrval ja liidaks Eesti ühtseks tervikuks, nii mõtetes kui ka tegudes. Peale riigikeele oskuse olulise paranemise õpiksid eesti ja vene noored teineteist paremini tundma ning kaoks ära see pidev umbusaldamine.