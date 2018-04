Tuul Sepp: intelligentsus – kaasasündinud või õpitud?

Arenenud maailmas kannatavad vähesed inimesed vaimsele arengule piire seadva nälja käes ning nakkushaigustega võitlemise asemel saab organism ressursid suunata aju geneetilise potentsiaali realiseerimisse. Arvestades, kui paljud inimesed (sealhulgas ka Eesti lapsed) tänapäeval siiski ühekülgselt ja ebatervislikult toituvad, võib arvata, et me ei pruugi sugugi veel olla jõudnud keskmise IQ taseme potentsiaalse maksimumini.

Ühe evolutsioonilise teooria kohaselt ongi inimeste intelligentsus kujunenud välja signaalina heade geenide, tugeva tervise ja hea arengukeskkonna kohta (4). Kuna intelligentsuse pärilikkus kasvab eluea vältel, võib eeldada, et kõige täpsema valiku kaaslase intelligentsusgeenide kvaliteedi kohta saame teha, kui valime sigimispartneri küpses täiskasvanueas, mitte arenguperioodil, mil keskkond veel väga olulist rolli mängib.

Uurimused on näidanud, et assortatiivne paarumine ehk endasarnase kaaslase valimine on intelligentsuse puhul suurem kui ühegi teise käitumistunnuse puhul. See nähtus suurendab intelligentsustaseme varieeruvust inimpopulatsioonis. Kui väga targad naised saaksid lapsi ka rumalate meestega, oleksid nende lapsed suure tõenäosusega keskmise intelligentsusega ning pikemas perspektiivis intelligentsustaseme varieeruvus väheneks. Kuna aga targad naised saavad eelistatult tarkade meestega tarku lapsi ja madalama intelligentsitasemega inimesed leiavad samuti üksteise üles, säilib inimühiskonnas intelligentsitaseme suur varieeruvus (5).

Kokkuvõtteks võime öelda, et meie suurim panus oma laste edukuse määramisel on tehtud juba sigimispartneri valikul, ning edasine tegevus aitab vaid geenide poolt paika pandud potentsiaali «peenhäälestada». Stressivaba, rõõmus ning tervislike eluviisidega lapsepõlv on seega tõenäoliselt olulisem kui tarkuse võimalikult varajane päheajamine ja eliitkoolidesse tunglemine. Viimast võib aga oluliseks pidada juhul, kui tunnistame, et meie ühiskond hindab inimese võimete ja pingutuste asemel päritolu, rikkust ja tutvusi. Kuigi ka viimased on tõenäoliselt mingil määral korrelatsioonis inimese intelligentsitasemega, on need siiski kaudsed ja väheusaldusväärsed viisid inimese tegelike väärtuste hindamiseks.

