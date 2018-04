Kaarel Tarand: paistab, et peapiiskop Viilmast on saanud PR-sõltlane

Ei läinud kuud aegagi EELK peapiiskopi Urmas Viilma kuulutusest, et tema isiklikult ja terve luterlik kirik organisatsioonina kavatseb hakata ühiskonnas arvamusliidriks, kui juba kogu maa selle veidraid vilju maitseda saab. Arvamusliider Viilma retoorika on üpris sõjakas, mis pole ka ime, sest eks kirikumehed on ju harjunud lõplikku tõde teadma ja pimedamaid jõuga valgustama.

ERRi intervjuus 1. aprillil teatas peapiiskop: «Me oleme võtmas tagasi seda positsiooni, mis kirikul võrdsena kõigi teiste ühiskonna liidrite või arvajatega on kunagi olnud. Me tuleme tagasi selle ümarlaua äärde, kust meid on teise ritta ära surutud.» Siit koorub selgelt, et «kiriku vaenlased» on vahepeal kirikult mingi talle võõrandamatult kuuluva koha ära võtnud ja nüüd saabub päästja trummipõrinal oma toolile tagasi.

Sõltlased ja arvamusliidrid

Nii lihtsalt need asjad siiski ei käi. Esiteks ei saa arvamusliidriks (mis on iseenesest mage mõiste) ise hakata, selle rolli ja tiitli annavad inimesele ikka teised, need, kes arvaja seisukohti küsivad ja hindavad. Toompea lossi puhvetis alkoholiga liialdanud keskpärase vaimuga rahvaesindajate kohta tavatseti sajandivahetuse paiku pilkavalt öelda, et «on ennast arvamusliidriks joonud».

Viinavõtmise osas on eesti rahvas sellest ajast saadik kõvasti meelt parandanud ja alkoholisõltuvust vähendanud, kuid kui üks sõltuvus asendub lihtsalt teisega, siis kasu ei sünni. PR-sõltuvus närvutab vaimu samavõrra kui viinasõltuvus maksa.

Ja just PR-sõltlaseks paistab peapiiskop Viilma olevat saanud. Suhtekorraldusäris lubavad müügimehed mistahes matsist arvamusliidri teha, kui neile selle eest korralikult makstakse. Selle äri lõksu ongi Viilma langenud ja ostab teenust, andmata endale aru, kas kogu pidu ei lõppe gogolliku tõdemusega, et kasu isamaale mitte kõige vähematki ja teiseks pole samuti mingit kasu.

Teiseks on selge vahe, kas arvamusliider on oma kohal isiksusena või ex officio. Eesti ajakirjandus annab kriitikameeleta ja palju ruumi inimestele nende ametikoha järgi, lähtudes sellest, et kui mingi kooslus on endale kord juba juhi valinud või nimetanud, siis küllap see ka kõigi eest ja nimel kõneleb. Aga et ametikoha saamise järel inimese mõistus kvaliteedihüppe teeks, pole läbi ajaloo kinnitust leidnud. Me näeme ja kuuleme iga päev näiteks riigivõimu valitavate ametikohtade täitjate sisutühja loba ja just selles «ümarlauas» on peapiiskop nüüd tõesti koha sisse võtnud.