Postimees 1932. aastal: eriline 1. mai

See on õieti esimene kord, kus ettevõtjad protestiks oma meelt avaldavad.

Kondiitrite ja tööliste meeleavalduse lõppedes ilmuvad tänavale üliõpilased, et korraldada oma rongikäiku – rõõmuavalduseks kevadele.

Esimesel mail on huvipunktiks kaitseväe ja kaitseliidu jalutuskäigud orkestri saatel, samuti ka tööliste rongikäik. Viimase kohta on tänavu huvitav ära märkida ühte – ja nimelt: tänavu lähevad Tartus ühises rongikäigus sotsialistid ja äärmised pahempoolsed ringkonnad. Tööliste ja korraldajate keskel avaldatakse arvamist, kas viimaks pahempoolsed elemendid ei püüa rongikäiku ära kasutada oma huvides, et võimalikul juhul segadusi sünnitada, ehk miitingul niisuguste kõnedega esineda, mis miitingul niisuguste kõnedega esineda, mis miitingu jatkamise võimatuks teeks. Kuid vastutus lasub täies ulatuses muidugi sotsialistidel.