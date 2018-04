Eesti vananevas ühiskonnas on tarvis pikaajalise hoolduse süsteemset rahastust ja erihoolekande lahendusi, et aidata neid, kes on hädas. Inimesed, keda probleem otseselt ei puuduta, tunnetavad samuti õhus dementsuse pealetungi. Loodame leebele saatusele ja riigi toele, kuid mitte iseendale.