Aleksei Turovski: haridusasutuste kasumlikkus ei saa tulla loomade heaolu arvelt

Tõsise mereloomapargi rahastust tuleb garanteerida olenemata kasumimarginaalist või turunihetest. Esmane ülesanne ja prioriteet on luua loomadele optimaalsed pidamistingimused, see on kogu operatsiooni võtmeküsimus.

Käesoleva Dirhami sadamasse rajatava Meritähe keskuse näol on nii palju, kui praegu on alust arvata, tegemist erakätes oleva ja prioriteedilt kasumliku ettevõtlusega. See tähendab, et kas teadlikult või teadmatult ollakse kasumi nimel valmis tegema kompromisse loomade pidamistingimuste osas.