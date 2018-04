Sirbis sel reedel: neoliberaalne vampiirülikool

KEIU KRIKMANN: Digitaalne lähedus ja empaatiline tehnoloogia

Juba eksisteerivad hierarhiad on kandunud digitaalsetesse tehnoloogiatesse ja sealt edasi nende abil loodavatesse keskkondadesse. See tähendab, et geopoliitilised ja ka sotsiokultuurilised jõujooned on jäänud ka online-maailmas suuresti paika. Olgugi, et reaalse maailma hinnangud ja eelarvamused on kandunud digitaalsesse keskkonda, on selles keskkonnas utoopia-, ideaaliihalust. Nagu Orit Gat oma hiljutises artiklis «Naised ja tehnoloogia: ajalugu on hoiatuslugu» on välja toonud: «Tegemist on tööstusharuga, mille standardkatseprogrammis kirjutatakse «Tere, maailm!»» Ta on lisanud, et XIX sajandi lõpus ja XX sajandi algul oli computer ametinimetus ja tähendas arvutajat, kusjuures arvutusosakondades töötasid siis valdavalt naised. Gat meenutab, et tehnoloogiaküsimused on alati olnud feministlikud küsimused. 1990ndatel tegutsenud küberfeministid rõhutasid tehnoloogiliste oskuste omandamise kättesaadavuse tähtsust naistele. Osutades 1997. aasta küberfeministide esimesele rahvusvahelisele konverentsile, on Helen Hester toonud välja, et kuigi tehnomateriaalsed olud on muutunud, on küberfeministide pärand just avatud erinevustele.