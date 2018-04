Õpetajate Lehes sel reedel: viiekümneselt nooreks õpetajaks

FOTO: Õpetajate Leht

Õpetajate laadakaubaks oli inspiratsioon

Just nagu tavalisel laadal müüakse kaupa, müüs 20. aprillil Tartu Aleksander Puškini koolis toimunud keelekümbluskoolide laadal 60 õpetajat parimaid kogemusi ja inspiratsiooni. Kaupa sai «osta» kolleegide põhjaliku tagasiside eest.

Gümnasist valib kodulähedase ülikooli

Noorte ülikoolivalik jagab Eesti kirde-edela joonel kaheks: Loode-Eesti gümnasistid kipuvad jätkama õpinguid Tallinna ja Kagu-Eesti gümnasistid Tartu kõrgkoolides. Viimase kolme aasta gümnaasiumilõpetajate ülikoolivaliku statistikast selguvad märkimisväärsed maakondlikud erinevused kõrgkoolide eelistustes. Gümnasistid kipuvad alustama õpinguid kodule lähemas ülikoolilinnas.

Gümnaasium võiks anda suunise edasisteks valikuteks

Tartu ülikooli eripedagoogika eriala esimese aasta tudeng tõdeb: „Paljud tudengid on läinud õppima pedagoogikat, kuna see oli ainus eriala, kuhu nad sisse said (siit vastus küsimusele, miks paljud pedagoogiks õppinud ei lähe erialasele tööle).ˮ

Suhtekorralduspiiskop tegutseb

Kaarel Tarand kirjutab, et senisest edust tiivustatuna on kirik nüüd otsustanud lisaks koolidele, muuseumidele ja muudele valgustusasutustele tungida oma imetõega ka inimeste kodudesse ja magamistubadesse.

Kuiinlus ehk Kuulsuse ahelad

Tallinna Kuristiku gümnaasiumi õpilased on lavastanud suurejoonelise kontsertetenduse ansambli Queen muusika põhjal. Esitatakse üle 30 Queeni laulu. Projektis lööb kaasa üle 60 õpilase. Antud on juba neli etendust täismajale. Kontsertetenduse lavastas Kursitiku gümnaasiumi muusikaõpetaja ja muusikaringi juht Sirje Vasman-Perend.

Eesti keelt õppida on raske, aga mitte võimatu

Pärnumaa kutsehariduskeskus korraldas infoõhtu Pärnu venekeelse põhikooli, Tammsaare kooli 9. klassi õpilastele ja lapsevanematele. Kahe kooli koostööst sündinud kohtumisel tutvustati noorte väljavalitud erialasid ning rõhutati eesti keele oskuse vajalikkust, sest see on väljalanguse üks peapõhjuseid.

Logopeedide nappusest logopeedide pilgu läbi

Õpetajate Leht on täis töökuulutusi, kus koolid ja lasteaiad otsivad logopeedi. Olukord on sama, mis viis aastat tagasi – logopeede napib või ei ole üldse. Kas logopeede tõesti ei jätku või kasutatakse nende ressurssi valesti, arutlevad Tartu ülikooli logopeedia õppejõud Merit Hallap ja Marika Padrik.

Heinar Jahu: «Kabega võiks alustada juba lasteaias»

16. aprillil peeti Tallinna Rabarübliku lasteaias viieteistkümnendat korda Nõmme koolieelikute kabeturniiri. Mis on kabemängu võlu ja mida see õpetab, miks on Nõmme Eesti kabepealinn ja paljust muust räägivad turniiri korraldajad ja legendaarne kabetreener Heinar Jahu.

Loovus ja digioskused aitavad tööturule tagasi

Tartu kunstikool pakkus kujundus- ja ettevõtluskoolitust tööturult pikalt eemal olnutele. Teine lend end kujundusgraafika ja 3D-valdkonnas harinuid esitles äsja oma portfoolioid ja sai tunnistused. Esimese lennu lõpetanud on juba tiivad sirutanud ning leidnud töö- ja õppimiskohad.

Viiekümneselt nooreks õpetajaks

Ligi kolmkümmend aastat muuseumitööl olnud Ell Vahtramäe viis viimaks ellu ammuse unistuse ja läks eelmise aasta aprillis Vaimastvere kooli eesti keele ja kirjanduse õpetajaks. «Mul on väga hea meel, et tegin seda nüüd, mil koolis on varasemast tunduvalt huvitavam,» lausub Vahtramäe.

Igale noorele ettevõtluskogemus koolist kaasa

«Edu ja teo» programmi käigus on üldhariduse töörühmal valmimas uued ettevõtlusõppe valikainekavad gümnaasiumile ja põhikoolile, mis on kooskõlas ja ühtlustatud kutseõppes rakendatavate moodulite kavadega ning aitavad toetada ettevõtluspädevuse kujunemist noortel.

Inglise keele kõrval on teisigi võõrkeeli