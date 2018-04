Andrus Karnau: kole kallis transport

Öelda, et ühistranspordis ei tohi olla sõit tasuta, sest rahvas hakkab liiga palju sõitma, on rumal. Ühistranspordi mõte selles ongi, et inimesed sõidaks. Mida rohkem, seda parem, sest see säästab keskkonda, energiat ja raha. Seda kõike me vajame, et saavutada Euroopa kliima- ja energiapoliitika eesmärke. Veel rohkem vajame aga seda, et inimesed saaksid kiiresti sinna, kuhu neil vaja. Tööle, kooli või teatrisse.