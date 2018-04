Ülle Madise: jurist, ametnik ja ilus eesti keel*

Huvilistele tõlgin, et see õigusnorm annab omavalitsuste ühinemisel koha kaotanud volikogu esimehele õiguse saada hüvitist, kui ta on olnud ametis vähemalt aasta. Öeldud on ka hüvitise arvutamise reegel. Hüva, see säte on oluline volikogu juhile, kes sedalaadi keerutusega harjunud. See ei tähenda, et norm peaks olema nii keeruliselt sõnastatud, ent vähemasti võib eeldada, et inimene, keda norm puudutab, saab sellest aru.