EKI keelekool: terminiabi terminibaasist

Teadupärast liiguvad trendid kiiresti, terminid ehk oskussõnad on visamad. Nii on olnud emakeeletunnist tuttavad tähestik, kääne, pööre, ainsus, mitmus ja hulk teisi keeleteaduse oskussõnu käibel üle 130 aasta.

Terminid on kõikjal meie ümber, me kasutame oskussõnu neid tavaliselt endale teadvustamata. Välja arvatud spetsialistid, kes oma valdkonna oskussõnu naljalt valesti ei pruugi. Iga koolilaps teab, mis on number ja mis arv, ent matemaatikul on valus kuulda, kui täiskasvanud aina palganumbrist räägivad. Kas tõesti ihkavad palka, mille suurus kuni üheksa eurot.

Võõra valdkonna oskussõnadega on ikka pistmist. Eriti tõlkijatel, toimetajatel ja igasugu tekstide koostajail. Tihti tuleb võõrkeelsele terminile eestikeelset vastet otsida. Üldkeelesõnastikest võib abi olla, aga ei pruugi. Terminibaasist võib rohkem abi olla, aga kõiki maailmas ringlevaid oskussõnu ei suudeta neissegi talletada. Seda enam, et termineid tuleb pidevalt juurde, olgu või IKT ehk info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Guugeldades võib jõuda tohutu hulga allikateni, mille läbivaatamine nõuab aega ja kannatlikkust, mida tänapäeval kipub nappima.

Terminibaasis on üldjuhul kirja pandud terminid kahes või enamas keeles, definitsioon või selgitus ja tihti ka kasutuskontekst. Lisaks määratud valdkond, kus terminit kasutatakse. Peale selle antud allikad, kus termin esineb või kus see defineeritud. Nii et lisaks eestikeelsele vastele saab terminibaasist teada, millega täpselt tegemist ehk mis mõistet termin tähistab.

Eesti Keele Instituudi suurim terminibaas on Esterm (http://termin.eki.ee/esterm/), kus termineid enam kui 50 valdkonnast. Terminikirjete hulk aga muutub, sest terminibaas on nagu elav organism: terminikirjeid täiendatakse ja täpsustatakse ning lisatakse pidevalt. Üksjagu kasutajaist jõuab Estermi Google’i kaudu.