Peeter Langovitsi tagasivaade: Minoxi isa Tallinnas

Maailma esimene tilluke kaamera oli meie leiutaja tippleiutis, kuid kuna Eestis polnud tehnilisi võimalusi selle tootmiseks, hakati kaamerat tootma Riia tehases VEF ja neid valmistati aastatel 1938–1942. Sõja ajal sai see populaarseks kui spioonikaamera. Minoxi kaamera tootmine jätkus sõjajärgsel ajal Saksamaal.

Tema päevaplaanis oli tähtsal kohal Tallinna linnamuuseumis fotomuuseumi külastamine, kus ta tutvus fotograafia ajalugu kajastava ekspositsiooniga, milles seisis aukohal miniatuursele kaamerale Minox pühendatud klaasvitriin. Zapp näitas võttegrupile Minoxi prototüüpi ja VEFi tehases toodetud minikaamerat. Zapp rääkis soravat eesti keelt. Väljapandud rariteetse kaamera võttis leiutaja kätte, uuris seda pikalt ning selgitas kohalolnutele, kuidas see töötas. Palusin tal korraks ka pildistamist matkida. Tilluke kaamera (mõõtmetega 75 x 25 x 15 cm) kasutas perforeerimata filmi ja minikassetti, kuhu mahtus filmi niipalju, et sai 6,5 x 9 mm kaadri mõõduga teha kuni 100 võtet. Kaameralt lugesin «Made in Latvia». Lisaks fotokaamerale konstrueeris Zapp ka erilise filmiilmutuspaagi ja miniatuurse suurendusaparaadi.