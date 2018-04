Erkki Bahovski: piiripealne rahvas

Paari asjaga tahaks siiski vaielda ja mõne koha pealt veidi edasi liikuda. Jutt sellest, nagu oleksid laulud olnud apoliitilised, on muidugi ilus, aga igaüks, kes on kokku puutunud nõuka-aegse repertuaari kinnitamisega, teab, missugune sõel tuli läbida, et laul üldse lavale ja eetrisse pääseks. Niiöelda apoliitiline laul oli poliitika osa, sest oli kirjutatud juba nii, et see vastaks kõikidele nõukogude kriteeriumidele.