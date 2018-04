Peep Talving: eestlasi peab ootama tagasi koju, aga kui nad tulevad, siis ei oska Eesti nendega eriti midagi pihta hakata

Mesinädalad saavad lõpuks läbi

Pärast tagasipöördumise «mesinädalaid» võib tagasitulija hakata igatsema eelmise elu järele. Kohalik keskkond saab nähtud ja võib tekkida tunne, et varasemas keskkonnas oli midagi suuremat ja vabamat. Leiad, et palju on võõrast ja paljuga ei saagi kohaneda. Tekib natuke hirmutav tunne, et mis ma tegin ja miks ma tulin.

Tagasipöörduja, kes ei ole Eesti keskkonnas kasvanud, on teistsuguste arusaamadega ja kohalik keskkond hakkab teda vaikselt muutma. Väga vastumeelne on muuta oma arusaami ja väärtusi eelmisest elust kui oled täiskasvanud indiviid. Eelmise elu professionaalsed kandetalad aga ei pruugi olla siin mõistetavad ja see õõnestab tagasipöörduja enesekindlust ja tekitab seesmisi konflikte.

See võib viia selleni, et kui vanas keskkonnas tekib pakkumine, võib osa tulijatest vaagida tagasiminekut. See on tegelikult mõtlemise koht: kas rahvuskaaslaste ja ka maksumaksjate lahkumised on riigile ja rahvale kaotus või mitte.

Ühtset struktuuri või nii-öelda sõelkontrolli, mis omab ülevaadet tagasipöördujatest minu teada riigil ei ole. See võiks olla läbi mõeldud.

Ma arvan, et riik pole pööranud tähelepanu sellele, kuidas kasutada kõiki väljaspool elavaid rahvuskaaslasi ning kuidas neid eestluse ja riigi kasuks pöörata. Jah, väliseestlased teevad suulist reklaami oma eesti päritolu kohta maailmas, aga süsteemset sihikindlat eesmärki nad täna Eesti jaoks ei täida. Siin on mõtlemise koht.

Olen hariduse saanud ja töötanud Rootsis, Suurbritannias, Aafrikas ja USAs ning samuti omandanud suure kogemuse akadeemilises õppetöös. Sarnaselt minuga on enamikul tagasipöördujail pika hariduse eest kopsakas õppelaen. Eesti riik võiks endalt küsida, kas ei peaks aitama tagasipöördujat seda laenu tasuda, kuna kvalifitseeritud tagasipöörduja on «mitme miljoni eurone kingitus», kes peab Eestis tööl olles tasuma oma õppelaenu.

Kokkuvõttes tundub mulle, et väliseestlaste kaasamine Eesti siinse ühiskonnaga on riigi poolt süsteemitu retoorika. Tagasitulekud on ajendatud tulijate nostalgiast sõprade ja pere järele, aga tagasipöördumised ei ole tingitud Eesti enda vajaduspõhistest pakkumistest.

Eestlasi peab ootama tagasi koju, aga kui nad tulevad, siis ei oska Eesti nendega eriti midagi pihta hakata, kuna tulijad räägivad küll eesti keelt ja on sama päritolu, aga nad jäävad sageli pikaks ajaks ikka välismaalasteks. Täiskasvanud ja arenenud tagasipöörduja tuleb Eestisse pagasiga, kus on silmaringi, oskusi, uudsust, aga ka paljut, mis jääb kauaks, kui mitte alatiseks, arusaamatuks kaasmaalastele, kes on terve elu Eestis elanud.