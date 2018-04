Ene Pajula veste: mammi usub, et kiitmiseks leiab alati mõne ettekäände

Mammi on sellest vist juba kirjutanud, et kord, ühel hommikusel üritusel, ütles ta «Aktuaalse kaamera» Läänemaa korrespondendile Juhan Hepnerile, et too teeb head tööd. Keegi vanaproua põrnitses kõrvalt ja ütles, et nii vara hommikul (kell oli umbes kümme) ja keegi juba kiidab!