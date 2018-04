Tallinna linnriik – kuidas sellest hoiduda

Veebruari keskpaigas tuli avalikkuses jutuks Eesti jagamine kaheks piirkonnaks Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika raames. Võib öelda, et sellega oleme lootusetult hilinenud – Eesti on juba ammu kaheks jagatud, kuigi dokumentides see nii kirjas pole. Lõhe kahe Eesti vahel kasvab pidevalt. Enesele seda täielikult teadvustamata oleme riigi arengutee väga selgelt ära määranud. See on tee Tallinna linnriigi loomisele.