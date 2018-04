Tundub, et Jordan Peterson on veidi nagu globaal-Mikita. Esiteks, mõlemad saavutasid suhteliselt ootamatult täiesti pretsedenditu, juba kultuse jooni võtva menukuse. Viimast hoolimata sellest, et nende kasutatud väljendusvahendid seda kuidagi ei ennustanud (humanitaaresseistika raamatumüügi edetabelite tipus?!). Teiseks, nad mõlemad räägivad meile ürglugudest, miljonite aastatega kujunenud mustrite väljendumisest kultuuris.