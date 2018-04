Mihkel Mutt: paberivabrikud meie meeltes. Milleks päästa planeet, kui inimene alla käib?

Miks peaks tulevik olema botaanikaaed või prantsuse park, kus jalutavad poolemeelsed või luuserid? Planeedi tervise eest võidelda on õilis, aga inimese «tervise» (loe: tema parimate inimlike omaduste säilimise) eest võitlemine – mitte eriti. Vahel tundub, et tabu on isegi vihjamine sellele, et midagi võiks lahti olla. Muidugi. praeguse globaalse turumajandusmudeli puhul on see igati loogiline.