Postimees 1994. aastal: kriminaalpolitsei pidas kinni väljapressijad, kes on tuntud inimesed

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise osakond ja eriüksus K pidasid kinni väljapressijad, kellest kaks on praegu AS «Eesti Kommertsbüroo» juhid. Neli kinnipeetut võtsid 20. aprillil pantvangi Jõgeva maakonna elaniku K.N.-i ja hoidsid teda kinni Tallinnas asuva AS «Eesti Kommertsbüroo» keldris. 22. aprillil vabastasid pantvangi kriminaalpolitsei ja komando K.