Edasi 1985. aastal: lipp linna majandusele

Eile kell 16.30 kogunes meie linna partei- ja majandusaktiiv raekoja saali, et tähistada pidulikku sündmust. Tartu linn on võitnud 1984. aasta esimese kvartali töö eest EKP Keskkomite, ENSV Ministrite Nõukogu, Ametiühingute Nõukogu ja ELKNÜ Keskkomitee rändlipu. Kõrget tunnustust oli saabunud üle andma ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees Arnold Rüütel. Ta ütles: «Teame, et aasta algus oli raske. Seda enam tuleb teid õnnitleda, pealegi suutsid Tartu töötajad mitte ainult saavutatut hoida vaid ka edasi minna. Te tõestasite veenvalt, et tootmisdistsipliin tagab majanduse pideva arengu.»