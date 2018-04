Taavi Minnik: lennuk nimega Eesti

Muidugi võib küsida, kus kurat olid piloodi ja tema meeskonna silmad? Või kas kütusenäidik oli korras? Äkki ei tunne hoopis maapealne hooldusmeeskond oma tööd? Küsimusi on palju, kuskil läks midagi nihu. Reisijad on hämmelduses.

Valjuhääldisse ilmub Urve Palo hääl, kes teatab, et kuna kütust enam pole, siis tänu tõusvatele õhuvooludele võime lennata veelgi kõrgemale, ning kuni selleni, kui temast sai meeskonnaliige, siis lennuk polegi kütuseta veel kunagi varem nii kõrgele ja kaugele lennanud. Mõni kergeusklik usub, ülejäänutel läheb Palo juttu kuuldes pea halliks. Järgmisena kostab salongis valjuhääldist Kadri Simsoni närviline hääl, kes teatab, et kütuse varastas paakidest eelmine meeskond, eesotsas Kristen Michaliga. Selles, et lennuk kõrgust ja kiirust kaotab, on süüdi kadestajad ja vaenlased. Kuid see veenab väheseid. Keegi salongis karjatab: issand, me kukume alla!