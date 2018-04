Johann-Christian Põder homoabieludest: mida tähendab luteri kirikukogu otsus

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kirikukogu plaanib teisipäeval väljendada seisukohta ettepaneku osas, et Eesti Vabariigi põhiseadusesse märgitakse abielu osapooltena mees ja naine. Kuna see on leidnud kajastust ka meedias, püüan alljärgnevas selgitada, mida luterliku kiriku otsustused eetilistes ja poliitilistes küsimustes tähendavad ja mida mitte.