Oudekki Loone: silmakirjalikkus ja kolonialism peavad jääma lõplikult minevikku

Kolm ÜRO julgeolekunõukogu liiget otsustasid pommitada suveräänset riiki väljaspool igasugust kokkulepitud rahvusvahelist õigust. Kaks neist on endised koloniaalriigid, üks väitis, et tal on tõendid, aga avalikkusega neid ei jagatud. Hiljem on osutunud, et tõenditeks olid meedias avaldatud pildid ja analüüs, et «pildid olid hiljutised». ÜRO keemiarelvade keelustamise organisatsiooni uurimine oli just Süüriasse saabumas. Samal ajal, muidugi, Saudi Araabia teostatud pommitamine Jeemenis on toonud kaasa laiaulatusliku nälja. Jeemeni laste pisaratest me pilte ei näe, Saudi Araabiale anname ainult õnnistuse. Rahvusvahelise poliitika silmakirjalikkus – mõnel lubatakse reegleid rikkuda.

Seadus ja moraal

ÜRO Harta näeb ette kahte võimalust kasutada jõudu suveräänse riigi territooriumil ilma selle riigi nõusolekuta: ÜRO julgeolekunõukogu otsusega või enesekaitseks. Süüria puhul ei olnud täidetud kumbki. Julgeolekunõukogu jõukasutust ei lubanud, Süüria ei olnud ründamas ei USAd, Prantsusmaad ega Ühendkuningriike.

Kas on mingit moraalset õigustust neid kahte printsiipi ignoreerida? Üks tõenäoliselt on: kui autoritaarne võim viib ellu mingi terve ühiskonnakihi hävitamist, siis on kõigil õigus sellele piir panna, kui nad on selleks reaalselt suutlikud. Vietnami sissetung Punaste Khmeeride Kampucheasse päästis ilmselt miljonite inimeste elu. Süüria juhtum siia klassi ei kuulu. Süürias on kodusõda. Sõjas saavad inimesed surma, inimesi tapetakse, keemiarelvade kasutamine on koletu sõjakuritegu, aga ei ole genotsiid, kogu rahva valimatu tapmine.

Alates üheksakümnendatest aastatest on mõned riigid püüdnud luua teist erandit, nime all «humanitaarinterventsioon» või «kohustus kaitsta». Seda õigustatakse arusaamaga, et tavalised inimesed ei tohi kannatada selle all, et maailmapoliitika institutsioonid töötavad aeglaselt, seega, kui riigid on võimelised, siis nad peavad sekkuma inimkannatuste leevendamiseks.

USA, Prantsusmaa ja Suurbritannia rünnak Süüriale ei vastanud tegelikult ka sellele situatsioonile. Eksisteerisid mõningad tõendid selle kohta, et keemiarelva kasutamine võis toimuda (piisavad, et Keemiarelvade keelustamise organisatsioon uurimismissiooni Süüriasse saatis). Puudusid tõendid selle kohta, kes keemiarelva kasutas. Pole mingit kindlust, et rünnak kuidagi aitaks «tavalisi inimesi Süürias» ja väldiks keemiarelva kasutamist edaspidi, ükskõik millise osapoole poolt.

Kolme lääneriigi rünnaku tagajärjel tabatud objektid võisid kunagi olnud olla «režiimi keemiarelvade infrastruktuuri oluliseks osaks», nagu ütles Kenneth F. McKenzie Pentagonist, aga me ei tea, kas need olid seda ka täna. New York Times juhtis tähelepanu asjaolule, et puuduvad raportid keemiliste vahendite lekkimise jälgedest löögi sihtpaikades. Rääkimata sellest, et kloor on nii laialt tsiviilkasutuses, et selle «varude» hävitamine pole ka võimalik.