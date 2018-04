Daniel Brown: püramiididest Stonehenge'ini – kas eelajaloolised inimesed olid astronoomid?

Antud tõlgenduse eeliseks on seostatus tähtede mütoloogiaga, mis lähtub kullipäise jumala Horose pühakoja Edfu templi raidkirjadest. Need tekstid kirjeldavad üksikasjalikult tähekella kasutamist mõõdistusvahendina ning taoline tehniline võte oleks seletuseks teistegi Egiptuse iidsete rajatiste suunistustele. Raidkiri sisaldab ka hieroglüüfi «härja esijalg», mis tähistab Suure Vankri tähtkuju ja selle võimalikku asukohta taevas.

Suure Vankri tähed Megrez ja Phecda joondumas põhjasuunal (meridiaani märgib oranž N) aastal 2562 enne meie aega. FOTO: Daniel Brown

Samamoodi on ka Stonehenge'i kohta paremaid ideid esitatud. Ühes uurimuses tuvastati monumendi lähistel kummalised puuderingid ja pakuti, et need võisid tähistada elavaid, samas kui Stonehenge'i kivid tähistasid surnuid. Kuna midagi sarnast on näha ka Madagaskaril leitud monumentide puhul, võiks seda pidada eelajalooliste inimeste seas üldlevinud suhtumiseks elavaisse ja surnuisse. Ühtlasi pakub see välja põneva uue arusaamise viisi Stonehenge’ist selle laiemal maastikul. Teised on tõlgendanud Stonehenge'i ja eriti selle juurde viivat iidset teed rituaalse rännakuna läbi allilma, horisondil kumamas Kuu.

Kultuurastronoomia on aidanud valgust heita ka Portugalis asuvaile 6000 aasta vanustele tunnelhaudadele – kõrvuti asetatud kividest hauakambritele, milleni viib pikk ja kitsas sissekäik. Arheoloog Fabio Silva on näidanud, kuidas vaated haudade seest raamistavad horisonti, kus mäeaheliku tagant tõuseb täht Aldebaran. See võib tähendada, et hauakambrid ehitati tähevaate pakkumiseks seestpoolt välja kas surnutele või elavatele, võib-olla initsiatsiooniriitusteks.

Välitööd Dolmen da Orca tunnelhaua juures Portugalis. Kivirajatise kõrval on koopiatelk, mis jäljendab vaadet tunnelhaua seest. FOTO: Daniel Brown

Ent Silva tugines ka laiemale tõendusmaterjalile: raamistatud mäeahelik on koht, kuhu haudade ehitajad koos oma loomakarjadega suve jooksul rändasid. Siin kandis tõuseb Aldebaran aastas esimest korda – seda nimetatakse heliaakiliseks tõusuks – just selle rände alguses. Huvitaval kombel jutustavad ka iidsed rahvapärimused kohalikust karjusest, kes märkas üht tähte, mille ere sära voogas üle kogu mäeaheliku. Nähtud paika kohale jõudes otsustas ta selle tähe järgi panna nime nii mäeahelikule kui oma koerale – mõlemad nimed on tänaseni alles.

Minu ja Silva praegune koostöö on näidanud sedagi, kuidas pikk ja kitsas hauasuu käik võib tähe nähtavust parandada, kitsendades vaadet läbi avause.

Lihtne on oletada, et eelajaloolised inimesed olidki vägevate teadusteadmistega analüütilised astronoomid – ent tähtis on meeles pidada, et selles oletuses peegelduvad üksnes meie endi tänapäevased vaated astronoomiale. Kultuurastronoomia leiud näitavad, et muistsed inimesed tõepoolest jälgisid taevalaotust ja kasutasid nähtut ära paljudes oma eluaspektides. Iidsete rajatiste tähendust ja päritolu ümbritseb siiani hulgaliselt mõistatusi – võimalikult paljudele valdkondadele tuginemine, kogemuste kaasamine ja tähendusse süvenemine on tõenäoliselt meie parim võimalus välja nuputada, mille tarbeks neid rajatisi kunagi kasutati.