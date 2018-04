Ivan Makarov: esindusdemokraatia Eestis on surnud

Kui Eesti kodanikud küsivad, miks neil ei lubata valida oma riigi presidenti, saavad nad kutselistelt politikaanidelt iga kord standardse vastuse: Eestis on esindusdemokraatia. Aga kas Soomes siis ei ole, kuna soomlased valivad oma presidenti ise?

Asi on pigem selles, et Eestis on juurdunud demokraatialaadne süsteem, mis annab võimul olijatele peaaegu piiramatud võimalused oma poliitiliste ja majanduslike huvide rahuldamiseks ülejäänud elanikkonna õiguste arvelt.

Esindajate demokraatia

Esindusdemokraatia on meil muutunud esindajate demokraatiaks, mis teostab mitte niivõrd valijate, kuivõrd valitute tahet.

Võtkem kasvõi Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL), kes tõlgendas oma rahvuslikult meelestatud valijaskonna tahet nii, et partei pinnalpüsimise nimel astuti kaudsesse koalitsiooni Ühtse Venemaaga ning lasti oma tuntud liikmel toetada eesti koolilaste kätega Vene maailma ja Kremli pehme jõu kasutamist Eestis.

Nüüd tahab IRL ennast ümber nimetada Isamaaks, kuid tasuks kindlasti kaaluda ka Oblasti varianti.

Parteinimekirjade süsteemist, mis soosib grupiviisiliselt ja võõra raha abil võimu sisse trügivaid poliitikuid ning nullib ära üksikkandidaatide õigust valituks saada, on räägitud 1992. aastast, kui üks tegelane pääses riigikokku 51 häälega ja hiljem pääses ka vastutusest metsavarguste eest, kuna tunnistati süüdimatuks. Tegelikult oli see diagnoos valimissüsteemile.

Hiljem täiendasid «alla-meetri-riigikogulaste» nimekirja teisedki naljatilgad, samas kui tuhandeid hääli saanud inimesed jäid parlamendi uste taha.

Aga sullerite valemitel põhinev demokraatiat naeruvääristav süsteem püsib ikka veel. Nagu ka monoparteilise võimu kants pealinnas, kus võib takistamatult korda saata ükskõik mis poliitilisi ja korruptiivseid sigadusi.

Meil aina korratakse, et Vladimir Putinit valivad telepropaganda poolt pestud ajudega inimesed.

Vastab tõele, kuid meil Tallinnas on ju pilt sama, ja isegi propagandakanalid ja valijaskondki kattuvad.

Tagajärjeks on see, et Putini kehtestatud režiimi saaks kõigutada ainult revolutsioon ja Tallinna korruptiivset süsteemi suudaks ohjata vaid surmanuhtluse kehtestamine suurriisumiste ja erakordse jultumuse eest. Mõlemad variandid on muidugi ulmelised.

Putin, kõrvaldades valimistelt oma ainsa veel mõrvamata tõsiseltvõetava rivaali, on vähemalt imiteerinud demokraatiat ja lubanud endaga «konkureerida» seltskonnal, millesse kuulusid õigeusklikud kommunistid, verejanuline psühhopaat, teatud mainega seltskonnadaam ja teised klounid.

Meie Eesti presidendi määramine oli aga korraldatud selliselt, et valikuvõimalust ei pakutud enam isegi riigikogulastele: te kas kinnitate ainsa kandidaadi või jääb Eesti rahvusvahelisse häbisse.

Seega aeti isegi ilma klounideta läbi, kuigi, jah, üsna pea sai seda protseduuri tõsise näoga vasardanud Eiki Nestor presidendilt ordeni.

Eesti esimene naispresident Kersti Kaljulaid on tark, tegus ja ka puhtinimlikult sümpaatne poliitik, kuid allakirjutanu peab siiski võimalikuks korrata, et 100-aastase vabariigi rahvas on küps ise valima oma järgmist riigipead.