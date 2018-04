Juhtkiri: lennujaam püsib omadega vee peal

Estonian Airi katastroofist poliitikud vaevalt midagi õpivad, sest väga vähe leidub inimesi, kes suudavad õppust võtta võõrastest vigadest. Ka omaenda vigadest pole võimelised õppima kaugeltki mitte kõik. Positiivsena võib välja tuua aga selle, et Estonian Airi lõpp ei toonud kaasa Tallinna lennuühenduse halvenemist muu maailmaga. Vastupidi sellele, millega hirmutasid mõne aasta eest toona võimul olnud poliitikud. Asjad on liikunud hoopis ülesmäge. Sel suvel saab Tallinna lennujaamast lennata 41 sihtkohta. See on üldse suurim otsesihtkohtade arv läbi aegade. Muidugi on nende hulgas ka hooajalisi lende, ent Tallinna ühendus teiste Euroopa linnade, nagu näiteks Londoniga, on vaieldamatult paranenud.

Tõsi, Riia lennujaama tasemeni, kus otselennusihtkohti on enam kui kaks korda rohkem ja mille kaudu liigub üldse pool kõigist Baltimaade lennureisijatest, on Tallinna lennujaamal veel väga pikk tee minna. Kuid asi seegi. Kindlasti mõjub lennuühenduse paranemine positiivselt reisijate rahakotile. Teatavasti kujuneb hind pakkumise ja nõudluse suhtena ning kui pakkumist on rohkem, siis on loomulikult ka piletid odavamad.