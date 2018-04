Postimees 1994. aastal: Eri Klasiga juhtus Põltsamaa lähedal avarii

Jõgeva politsei korrapidaja Kalle Sepp ütles Postimehele, et Eri Klasi Mercedes oli kaldunud teadmata põhjusel vastassuunavööndisse ja põrganud seal kokku vastutuleva autoga. Sepp lisas, et mõlema auto juhipoolne esiots läks kokkupõrke tagajärjel täiesti kortsu.

Maarjamõisa haigla traumapunkti valvearst Silvi Tusti ütles Postimehele, et kannatanud toodi traumapunkti kell veerand 12. Eri Klasil diagnoositi rinnaku murd, rindkere põrutus, lahtine ninaluu murd ja näohaavad ning ta saadeti pärast esmaabi andmist silmakliinikusse. Tusti lisas, et Eri Klasi vigastused on rasked, kuid üldseisund hea ja seetõttu lubati ta kodusele ravile.