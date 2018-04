Juhtkiri: patust rahvast hurjutavad sotsid

Iseenesest võime rõõmsad olla, et see meil just nii on. See osutab, et meil Eestis on siiski olemas sisemine võime seista vastu populismile. Sotsiaaldemokraadid on viimasel ajal korranud, et nende ebaedu põhjus seisneb selles, et nad pole suutnud selgitada inimestele oma maailmavaadet. Aga võib-olla on hoopis nii, et liiga palju auru ongi neil läinud nii-öelda maailmavaate selgitamisele, konstrueeritud, kunstlike vastasseisude ülesehitamisele, ja liiga vähe sellele, et valitsuses tõepoolest just meeskonnana korralikult ja mõistuspäraselt tööd teha ning siis rääkida, mida nad ära on teinud.