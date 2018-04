«Ta tõusiski… taevasesse kuningriiki!» Andrei Kuzitškini järelehüüe metropoliit Korneliusele

Täna lahkus meie seast Jumala juurde Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius. Kuni viimaste päevadeni teenis ta oma viimast jõudu kokku võttes õigeusku. Andeksandmise pühapäeval hoiti teda teenistusel käe alt. Kogu öö kestnud jumalateenistusel 8. aprillil ei suutnud ta tõusta, vaid istus Aleksandr Nevski kiriku altaril. Ent suutis ometi hüüda: «Kristus on üles tõusnud!» Hääl oli selline, nagu see teisel pool on. Vaikne ja õrn. Aga täitis sellegi poolest kogu pühamut. Sirutasin kaela välja, tahtsin näha meie kiriku valitsejat. Elatud aastad ja läbielamised Mordva poliitvangide laagris olid painutanud ta põlve, aga oma tegude poolest oli ta Jumalale lähemale tõstetud. Tundus, et meie isake säras ja valmistus ülestõusmiseks. Ta tõusiski… taevasesse kuningriiki!