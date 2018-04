Henrik Roonemaa: kuidas ma Eesti majandusele kahju põhjustasin

Selle ühe väikse sisseostuga olen ma tekitanud Eesti majandusele kahju sadade, kui mitte tuhandete eurode ulatuses. Kuna meil on kodus sellised aknad, mida ise on natuke raske puhastada, oleme alati kevadeti palganud aknapesijad ja see on alati täitsa korralikult maksma läinud.

Mitte ainult meile, vaid ka enamikule naabritele meie mitmekümne korteriga ühistus. See on raha, mis on läinud Eesti inimestele töötasudeks, selle pealt on makstud käibemaksu, sotsiaalmaksu ja lõpuks võib-olla ka tulumaksu. Tarbimisse läinud rahalt on kindlasti laekunud ka aktsiisi. Aga nüüd said Amazon ja mingi tundmatu Hiina firma minu käest kokku paarsada eurot ja see läks kõik riigist välja.