Vastukaja: riigi sekkumine viib hambaravikvaliteedi alla

Soovimata kommenteerida artiklis «Kallis hambaravi vihastab patsiendid välja» (PM 18.4) toodud konkreetseid juhtumeid, tahaksin juhtida tähelepanu, et need on toonud esile uue täiskasvanute hambaravihüvitisega kaasnevad soovimatud tagajärjed.

Tublisti üle veerandi Eesti arstkonnast moodustavad hambaarstid. Hambaraviteenuse eraturg on toiminud tõrgeteta 15 aastat, mille tulemusel on stomatoloogi elukutse kujunenud auväärseks, arengut soosivaks ja turul õiglaselt tasustatud elukutseks, mida näitab kasvõi konkurents ülikooli sisseastumisel.

Möödunud aastast on aga riigi sekkumise tõttu tekkinud mitmetasandiline hambaravi koos sellega kaasnevate tagajärgedega. Kasvanud töötempo ja -koormus põhjustavad raviarsti läbipõletavat stressi ning viivad alla hambaraviteenuse kvaliteedi, millega patsiendid pole iseenesestmõistetavalt rahul.

Riik on kehtestanud reguleeritud hindadega hambaravikorralduse, mille osutamiseks tuleb Haigekassaga sõlmida just kvantiteedile orienteeritud leping. Praegune seis on kahjuks selline, et suuremates maakonnakeskustes ja eriti Tallinnas peab suur osa patsientidest hüvitise kasutamiseks loobuma oma raviarstist, et otsida hambaarsti, kes on Haigekassa lepinguline partner. Aga raviteenuse kvaliteedi arendamisse, kallisse tehnoloogiasse ja arstide täiendõppesse investeerivad kliinikuid ei soovi kindlasti riikliku lepinguga liituda.

Asi polegi konkreetses hinnas, millega riik sunnib lepingupartnereid teenust osutama, vaid hästi toimiva ja paindliku hambaravi valdkonna allutamises bürokraatlikule mahustatistika tootmisele – nii nagu toodetakse ravijuhte riiklikus tervishoius. Varem 60 minuti jooksul osutatud raviseanss tuleb lepingupartneril nüüd piltlikult osutada 15 minuti jooksul, et hambaarst teeniks mahuboonust teenindatud patsientide arvu pealt (leia lisas vastav premeerimise otsus).