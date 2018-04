Heili Sibrits: kallid dokumendid

Ma pole kõige vaesem inimene, aga uue ID-kaardi ja passi eest küsitav 50 eurot riigilõivu pani imestama. Olin naiivselt arvanud, et see summa on viis või kümme eurot, umbes samas suurusjärgus viisiditasuga polikliinikus. Oma teadmatusest põhjustatuna tunnen, et mu rahakotis on 50 euro suurune auk. Ma ei jää nälga, kõik arved saavad makstud, aga siiski tunnen, et summa on ebaõiglaselt suur.